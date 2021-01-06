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Ekonomi İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler
Ekonomi

İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler

İngiltere merkezli dünyanın en büyük bankalarından HSBS'nin dolar/TL kuruna ilişkin son raporu sürpriz yarattı. Banka, raporunda yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu açıkladı. Banka, tam bir normalleşme durumunda ise dolar kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceği tahmininde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:50:00 -
İngiliz HSBC'den bomba dolar tahmini! Tarih bile verdiler

HSBC, 4 aydır düşüş trendinde yer alan dolar kuru için bomba bir tahmin açıkladı. Banka devi HSBC, raporunda bu yıl TL'nin dolar karşısında değerlenmeye devam edeceğini ve yıl sonu dolar/TL tahmininin 7,10 olduğunu yazdı. Banka ayrıca, 'iktidar tarafından gerekli adımların atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar düşebilir' görüşünü paylaştı.

Dolar Kasım'da 8.58'i görmüştü

Kasım 2020’de dolar Türk Lirası karşısında 8.58 TL’ye kadar yükselerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Dolar kuru beraberinde atılan bir takım adımlarla ve faiz kararlarıyla 7.30 TL’ye kadar düştü.

Dolar kuru gerçekleştirilen teknik analiz çalışmalarında 200 günlük hareketli ortalamanın hafif üzerinde yer alıyor. 2020 yılını 7.44 TL seviyesine kapatan dolar kurunun 2021 yılında nasıl bir grafik çizeceği merak ediliyor.

HSBC’nin yıl sonu dolar tahmini

Dünyanın en büyük bankalarından olan HSBC gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı son raporunda Türk Lirası ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu raporda bankanın dolar/TL'de 7,10 hedef seviyesini baz alan bir kısa pozisyon açtığı vurgulandı.

'Dolar 6.50 TL seviyesine kadar geri çekilebilir'

2021 yılı sonu için 7.10 TL’yi hedef gösteren HSBC gerekli adımların iktidar tarafından atılması ve normalleşme süreciyle birlikte dolar kurunun 6.50 TL seviyesine kadar geri çekilebileceğini iddia etti.

Zarar-kes seviyesi 7,53 TL

Raporda HSBC’nin Türk Lirası pozisyon açtığı belirtilirken zarar-kes seviyesi olarak da 7,53 TL olarak açıklandı.

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Yorumlar

tasova

hersey yolunda giderse ben bu sen sonunda dollar milyonerim...
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DRSN

BU AÇIKLAMA NEDEN BİZİM MALLAR ANLAMAZ KOCA REİS İNGİLİZLERLE YAPTIĞI EKONOMİK ANLAŞMA DURUN BAKALIM DAHA NELER GETİRECEK DOLAR TOPLAYAN DEYYUSLAR BU BANKA DÜNYA ÇAPINDA BANKA ŞİMDİDEN DİNLEYİN VE DOLARLARINIZI BOZDURUN YOKSA KAZIĞI YERSİZNİZ
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