İngiliz hastanın dramı! 40 saat ambulans, 20 saat sedye bekledi

İngiltere’nin güneybatısındaki Cornwall’da düşüp, kalçasını kıran 90 yaşındaki bir kadın 40 saat boyunca ambulans bekledi.

Stephen Syms, geçtiğimiz pazar günü 90 yaşındaki annesinin düşmesi sonucu ambulansı aradığını ancak ambulansın salı günü geldiğini söyledi. Daha sonra ambulansla Royal Cornwall Hastanesi’ne götürüldü, ancak yaşlı kadın burada da ambulansın içinde 20 saat bekletildi. Syms, saatlerce kapıda beklemenin ardından hastaneye girebildiklerini belirtirken annesine kalça kırığı teşhisi konulduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ifade etti.

BBC’ye konuşan Syms “90 yaşındaki bir kadını o halde görmek, beklemek ve bir yerlerini kırıp kırmadığını bilmemek çok üzücüydü. Sistem tamamen çökmüş” dedi.

Syms, ambulans için telefon açtıklarında dokuz dakikada yanıt alabildiklerini belirtti ve “Bir kalp sorunu olsaydı, dokuz dakika çok uzun olur, birinin yaşamının sona ermesi anlamına gelirdi” diye konuştu.

Ambulans hizmetlerinden bir sözcü “İhtiyaç duyduğu tedaviyi zamanında sağlayamadığımız için üzgünüz. Ambulans görevlilerimiz hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için çok uğraşıyor. Sağlık hizmetleri büyük bir baskı altında” dedi.