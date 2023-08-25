İngiliz hakemden şok itiraf: 'VAR'a bilerek çağırmadım' diyerek duyurdu!

Premier Lig'in eski hakemlerinden Mike Dean, katıldığı bir programda itiraflarda bulundu. Dean, geçen sezon Chelsea ve Tottenham arasında oynanan karşılaşmada maçın hakemi Anthony Taylor'ı bir pozisyonda bilerek VAR'a çağırmadığını söyledi.

Eski İngiliz hakem Mike Dean, Up Front Podcast isimli bir podcast yayınında geçen sezon ligde Chelsea'nin Tottenham'ı konuk ettiği maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dean, Tottenham'ın kullandığı köşe vuruşundan Cristian Romero'nun Chelsea futbolcusu Marc Cucurella'nın saçını çektiği pozisyonu gördüğünü ancak Taylor'ı uyarmadığını belirtti.

Pozisyona ilişkin Mike Dean açıklamasında, şunları söyledi:

"Chelsea-Tottenham maçında o pozisyonu kaçırmam benim için gerçekten çok kötü bir durumdu. Tekrar şansım olsa Anthony'yi VAR'a çağırırdım. Çok kötü bir maç geçiriyordu. Maç bittikten sonra ona da bu durumu söyledim. Onu VAR'a çağırmadım çünkü hem benim arkadaşım hem de hakemdi ve daha fazla acı çekmesini istemedim. Ertesi hafta bana görev verilmeyeceğini biliyordum."

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