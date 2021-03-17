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Gündem İngiliz generalden çok konuşulacak bomba F-35 itirafı!
Gündem

İngiliz generalden çok konuşulacak bomba F-35 itirafı!

İngiliz general Lord Richard Dannatt, ülke ordusunun büyük ölçüde savaş yeteneğini kaybettiğini söyleyerek, F-35 savaş uçaklarının "B" yani donanma versiyonunun ordularını iflasa sürüklediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 08:57:00 -
İngiliz generalden çok konuşulacak bomba F-35 itirafı!

İngiltere'nin 2006-2009 yılları arasında genelkurmay başkanlığı görevini yürüten General Lord Richard Dannatt, The Mirror gazetesine açıklamasında, "Ruslar bize gülüyor, Amerikalılar kafalarını sallıyor" ifadesini kullandı.

Dannatt'ın sözlerine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-35B hayalet avcı uçakları yüzünden iflas etti. Her biri 80 milyon pound'a (840 milyon TL) satın alınan bu uçakların saat başı çalışma maliyetinin 90 bin pound (945 bin TL) olduğu kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetlerinin bile daha ucuz savaş uçağı arayışına girdiğini söyleyen İngiliz general, ülkesinin 138 adet F-35B satın alma planının büyük ihtimalle 48'e düşeceğini dile getirdi.

İngiltere, F-35'lerin donanma versiyonu için verdiği 138 adet siparişin 90'ını iptal ederek, sadece 48 tane jet alacağını duyurdu.

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Yorumlar

HUSEYİN

İngiliz in oyunu derindir Karakteri sığdır ( iyiler hariç )
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