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Dünya İngiliz gazetesi yazdı: Ermeniler, Rusya’dan müdahale isteyebilir
Dünya

İngiliz gazetesi yazdı: Ermeniler, Rusya’dan müdahale isteyebilir

İngiltere’de yayımlanan Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında ‘Ermenistan’ın Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan’a karşı Rusya’nın müdahale etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini’ yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:46:00 -
İngiliz gazetesi yazdı: Ermeniler, Rusya’dan müdahale isteyebilir

Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, “Azerbaycan’ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor” derken, Ermenistan’ın Rusya’nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri’nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu vurguladı. Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Putin’le görüştüğünü ve çatışmalar daha da şiddetlenirse KGAÖ’den yardım isteyebileceğini belirttiğini aktardı.

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