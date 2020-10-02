İngiliz gazetesi yazdı: Ermeniler, Rusya’dan müdahale isteyebilir
İngiltere’de yayımlanan Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında ‘Ermenistan’ın Türkiye’nin desteklediği Azerbaycan’a karşı Rusya’nın müdahale etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini’ yazdı.
Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, “Azerbaycan’ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor” derken, Ermenistan’ın Rusya’nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri’nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu vurguladı. Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Putin’le görüştüğünü ve çatışmalar daha da şiddetlenirse KGAÖ’den yardım isteyebileceğini belirttiğini aktardı.