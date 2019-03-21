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İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sürekli kullandığı düşmanca dille bilinen İngiliz Financial Times bu kez şaşırttı. İngiliz yayın organı öncekilerin aksine bu sefer ılımlı bir dil kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Türkiye ve Batı ile olan ilişkilerini' yeniden yoluna koyabileceğini yazdı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:10
İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' hakkında yaptığı tek yanlı eleştiriler yüzünden büyük tepki toplayan İngiliz Financial Times gazetesi, şimdi ise orta yol bir dil kullanması dikkati çekti. Financial Times gazetesi, bugünkü yazısında 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde seçimsiz geçecek dört yıl gibi bir süre olduğunu ve bu dönemin hem ekonomi hem de dış politikada ilişkileri yeniden yoluna koyma fırsatı sunduğunu yazdı.

‘Türkiye Batı ile ilişkilerini hala yeniden yoluna koyabilir'

Gazetenin bugünkü sayısında "Türkiye Batı ile ilişkilerini hala yeniden yoluna koyabilir" başlıklı bir başyazı yer aldı. Yazıda, Erdoğan'ın 2003 yılında iktidara geldiği dönemde "istikrarlı bir sivil liderlik, Avrupa Birliği (AB) üyeliği için yeni bir girişim ve iş dünyası dostu bir yaklaşım" benimsediği ancak son yollarda otoriterleşmeye doğru evrildiği belirtildi.

Başyazıda, "Rusya'dan askeri ekipman almayı tercih etmesi kaygıları daha da artırdı. Yine de Erdoğan'ın gidişatı değiştirmek ve Türkiye için olduğu kadar Amerika ve Avrupa için de değerli olan ilişkileri yeniden düzene koymak için önünde gerçek bir fırsat var" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan'ın kuruntularına rağmen ekonomik toparlanma için hala en iyi fırsatı Batı sunuyor. Geçen yılki ekonomik kriz döneminde Türkiye, yardım için yüzünü Çin, Katar ve Rusya'ya döndü ancak kaydadeğer bir yanıt alamadı.

AB, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve Türk tahvil ve hisse piyasasına para koyan portföy yöneticileri Londra, Frankfurt ve New York gibi şehirlerde bulunuyor. Erdoğan'ın güvensizlikleri, ekonomik gerçekleri değiştiremez.

31 Mart'tan sonra Erdoğan'ın önünde seçimsiz geçecek dört yıl gibi bir süre var. Bu zaman hem ekonomik hem de dış politikada ilişkileri yeniden yoluna koyma fırsatı sunuyor."

'S-400 savunma sistemi Batı ile ilişkilere engel'

Başyazıda, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde, "ana engelin S-400 füze savunma sistemi" olmayı sürdürdüğünün de altı çiziliyor:

"Erdoğan, demokratik bir reformcuya dönüşmeyecek ancak ülkesinin Batı ile ilişkilerini onarmak için elinde bir şans var.

"İran, Irak ve Suriye'ye sınırı olan bir NATO üyesi olarak, Türkiye hem ABD hem de AB için stratejik açıdan hayati bir ortak. Hem Washington hem de Avrupa başkentlerinde oturanlar, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmasını göz ardı etme, ticaret, mülteciler ve terörle mücadele konularına odaklanma niyetlerini gösterdi.

"Buradaki en önemli engel S-400'ler olmayı sürdürüyor. Erdoğan, defalarca geri adım atmayacağını söyledi ve kaygılarının Başkan Donald Trump tarafından anlaşıldığını öne sürdü.

"Bununla birlikte düşürülen Rus jeti ve ABD'li pastör gibi konularda geçmişte U dönüşleri yaptığı da oldu.

"Erdoğan'ın ilişkileri kurtarma ve yeniden inşa etmeye gücü var. Olaya dahil tüm tarafların iyiliği için bu yaklaşımı benimseme niyeti olduğunu göstermeli."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:10
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Financial Times

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 25 dk önce
    BATI 100 YILDIR İLİĞİMİZİ KEMİĞİMİZİ SÖMÜRDÜ, AYNI ZAMANDA MÜSLÜMAN KANI İLE BESLENİYOR! NEDEN BATI İLE ARAMIZ DÜZELSİN. ERDOĞAN KILICI 15 TEMMUZ 2016 DA ÇEKTİ. ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAZ. ERDOĞAN BATI YA TAVİZ VERİRSE! BÜYÜK TÜRK MİLLETİ YENİ BİR LİDER BULUR.
  • AHMEDAHMED53 dk önce
    Bunun anlamı şudur." Keşke, Erdoğan Avrupa ile ilişkileri tekrar düzeltse ve Türkiyeyi emrimiz altına alsak. İstediğimiz gibi sömürsek."
  • Ergin YaşarErgin Yaşar1 sa önce
    Bu yumuşak dilin sebebi "gelbatıya itaat et anlaşalım" demektir.Yol gösteriyor yani!!!
  • MetinMetin1 sa önce
    Tūrkiye ab'de olmadığı içiç bizim içişlerimiz onları alakadar etmez. Sözde askıya aldılar müzakereleri Ama bi türlü vazgecemiyorlar.

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