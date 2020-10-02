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Dünya İngiliz Economist dergisinden ilginç Türkiye açıklaması! ‘Libya, Suriye şimdi de Kafkasya…’
Dünya

İngiliz Economist dergisinden ilginç Türkiye açıklaması! ‘Libya, Suriye şimdi de Kafkasya…’

İngiliz Economist dergisi, "Türkiye ve Rusya, zaten Libya ve Suriye'de iki vekalet savaşına girişmiş halde, şimdi Kafkasya'da bir üçüncüsüne girişme tehlikesini riske ediyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:26:00 -
İngiliz Economist dergisinden ilginç Türkiye açıklaması! ‘Libya, Suriye şimdi de Kafkasya…’

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sürerken, İngiliz Economist dergisi Türkiye ve Rusya ile ilgili ilginç analiz yaptı.

Dergi, "Kazan yeniden fokurduyor" başlıklı bir makalede Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçleri arasında yaşanan çatışmalara yer verdi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş riskinin olduğunu söyleyen İngiliz Economist dergisi skandal açıklamalara yer vererek Azerbaycan’ın daha önceden plan yapıp bölgenin bir kısmını ele geçirmek istediğini söyledi.

Dergi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da şimdi daha sert bir tutum takındığını belirtiyor.

‘Ciddi gerilim’

Dergi "Şimdi korku, Azerbaycan'ın tüm bölgeyi geri almaya kararlı olması" diyen derginin görüşlerine yer verdiği, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'nun Kafkasya uzmanı Olesya Vartanyan "Bu çok daha ciddi bir gerilim, çok daha hazırlıklı, daha fazla askerle ve cephe hattının tüm noktalarında icra ediliyor" ifadelerine yer verdi.

Diğer faktör

Economist'e göre yeni bir diğer faktör de Türkiye'nin daha yoğun dahli. Düşünce kuruluşu Carnegie Europe'tan Thomas de Waal," Türkiye'nin daima Azerbaycan'a siyasi destek verdiğini ancak şimdi bölgenin askeri yollarla geri alınmasına daha niyetli göründüğünü" söylüyor.

Kafkasya

Economist, "Türkiye ve Rusya, zaten Libya ve Suriye'de iki vekalet savaşına girişmiş halde, şimdi Kafkasya'da bir üçüncüsüne girişme tehlikesini riske ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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