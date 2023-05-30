İngiliz devinden Türkiye kararı! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular
İngiliz British Airways, 1 Haziran itibariyle Sabiha Gökçen seferlerine başlama kararı aldı.
İngiliz British Airways, Sabiha Gökçen seferlerine başlıyor.
British Airways, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ilk seferini 1 Haziran’da gerçekleştirecek. İngiltere'nin bayrak taşıyıcı şirketi British Airways, Londra-Sabiha Gökçen seferleri ile haftanın 4 günü İngiltere'nin başkentini Sabiha Gökçen'e bağlayacak.
Söz konusu seferler nedeniyle Sabiha Gökçen'de bir etkinlik organize edilecek.
Turizm Ajansı
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