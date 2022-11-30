İngiliz devinden Türkiye için flaş karar! 7 ay sonrası için duyuruyu yaptılar

İngiliz tur operatörü ve hava yolu Jet2, Stansted Havalimanından Türkiye kapasitesini artırıyor.

Jet2, 2023 yaz sezonu için Stansted Havalimanından ciddi bir kapasite artışına gidiyor. Stansted Havalimanından yeni slotlar alan şirket, buraya yeni uçak konuşlandırıyor. Böylece, çok sayıda çok sayıda destinasyona yeni uçuşlar ekleniyor. Kapasite arıtışında Balear Adaları, Hırvatistan, Yunanistan ve Türkiye başı çekiyor.

Yaz sezonunda Stansted Havalimanında 16 uçak konuşlandıracak olan şirket, 42 destinasyona haftada 225 uçuş yapacak. Planlanan koltuk sayısı ise yüzde 10 artışla 2,1 milyona çıkarıldı. Uçulan güzergahlara da, aralarında Roma ve Atina'nın da bulunduğu 11 destinasyon daha eklendi.

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