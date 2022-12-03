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Ekonomi İngiliz devinden Türkiye çıkışı: İnanılmaz talep var, indirim olabilir
Ekonomi

İngiliz devinden Türkiye çıkışı: İnanılmaz talep var, indirim olabilir

İngiliz EasyJet CEO'su Johan Lundgren, Türkiye'nin son dönemde ucuz tatil ülkesi olduğunu ve popüler hale geldiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 15:26:00 -
İngiliz devinden Türkiye çıkışı: İnanılmaz talep var, indirim olabilir

İngiliz EasyJet CEO'su Johan Lundgren seyahat talebinin önümüzdeki yaz yüksek olduğunu belirtti. Türkiye, Yunanistan ve Mısır’ın önümüzdeki yazın popüler ülkeleri olduğunu açıklayan Lundgren, “Ekim haftalık tatili, yılbaşı gibi tatil dönemlerinde talep yüksek olsa da; tatil dönemleri dışında, piyasayı canlı tutmak adına fiyatlarda indirime gidilebilir.” dedi.

Johan Lungren ''Tatil dönemleri dışında, sektörü canlandırmamız gerekiyor ama aşırı olağan dışı bir şey yok. Mevsimsel talep dağılımı normal durumda.” dedi.

Öte yandan 0cak-eylül döneminde şirketin vergilendirme öncesi 178 milyon sterlin zarar ettiğini açıklayan Lungren, önümüzdeki yaz hava yolunun 2019 seviyelerini yakalamasını planladıklarını ifade etti.

Doğu Akdeniz'e yapılan uçuşlarının popüler olmasında Türkiye, Yunanistan ve Mısır'a olan talebin etkili olduğunu söyleyen Lungren, önümüzdeki aylarda fiyat belirsizliği sebebiyle her şey dahil programların satışlarının iyi durumda olduğunu kaydetti. Lundgren, ''Tüketiciler, tatil bütçelerini mümkün olduğunca koruyacak kaliteden de ödün vermeyecektir. EasyJet bu belirsiz zamanlarda her zaman iyi performans sergilemiştir.'' açıklamasında bulundu.

2 bin EasyJet müşterisiyle yapılan ankete göre, müşterilerin yüzde 64'ü 2023'te yurt dışına çıkmayı planlıyor. Yüzde 75'i ise önümüzdeki yıl için en önemli planlarından birinin tatile çıkmak olduğunu söyledi.

Yine aynı ankete göre müşterilerin yüzde 66'sı düşük bütçeli hava taşıtlarını tercih ederken, yüzde 75'i uzun mesafe uçuş yerine kısa mesafe uçuşları tercih ediyor.

Turizm Güncel

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