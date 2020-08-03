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Spor

İngiliz devinden Trabzonspor teknik direktörüne tebrik

Chelsea, Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevinden teknik direktörlüğe yükselen Eddie Newton için tebrik mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:25:00 -
İngiliz devinden Trabzonspor teknik direktörüne tebrik

Chelsea Kulübü, uzun yıllar formasını giyen ve antrenörlük yapan Newton için, "Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Eddie Newton'u tebrik ederiz. İyi şanslar" paylaşımı yaptı.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılması sonrası takımında başında yer alan antrenör Newton'ın, teknik direktör olarak kalacağını duyurmuştu.

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