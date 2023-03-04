İngiliz devinden ayrılmaya karar verdiği duyuruldu! Bomba transfer geliyor...

Bu sezon transferde fırtına gibi esen Süper Lig'in lideri Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması da şimdiden başladı. PSG'den kiralık olarak takıma katılan Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Cim Bom, bunun gerçekleşmemesi durumunda B planını belirledi. Sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü golcüyü transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere harekete geçti. Forvet transferi konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılıların, Liverpool'dan Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, anlaşmayı şimdiden tamamlamanın hesapları içinde. CnnTürk'e göre; Galatasaray'da Firmino konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Liverpool'da ilk 11'deki yerini kaybeden ve hamle oyuncusu olarak kullanılan Firmino'nun, İngiliz devinden ayrılmaya karar verdiği duyuruldu. A Spor'un Sky Sports'tan aktardığı habere göre Brezilyalı yıldız, ayrılık kararını menajer Jurgen Kloop'a bildirdi.

Kariyerine ülkesinin Figueirense takımında başlayan Roberto Firmino, 19 yaşında Tombense'ye imza attı. 20 yaşında da 4 milyon Euro karşılığında Almanya'nın Hoffenheim takımına transfer olarak Avrupa'ya geçiş yaptı.

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4 yıl Hoffenheim forması giydikten sonra 2015 yazında 41 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Firmino, 8 senedir İngiliz devinde büyük başarılar yaşadı. Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve Premier Lig de dahil birçok kupa kaldıran Brezilyalı yıldız, 55 kez de ülkesinin formasını terletti.

Firmino, Liverpool formasıyla 352 maça çıkarken 107 gol ve 78 asistlik bir performans ortaya koydu ve kulübün simge isimlerinden biri oldu.