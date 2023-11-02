İngiliz devi Türkiye kararını dünyaya ilan etti: Uçak sayımızı 127'ye çıkaracağız, sezonu uzatıyoruz

Jet2 CEO'su Steve Heapy bu yıl Jet2 olarak bütün hedeflerini aştıklarını, şu anda 2023-24 kışı için çalıştıklarını söyledi.

2023'te Türkiye'ye toplam 815 bin turist getirmiş olacağız

‘’Türkiye’deki servis kalitesinden müşterilerimiz çok memnun. Bizde hem kalitemize hem ürünümüzün üzerine koyarak yola devam ediyoruz. 2023 yılında tüm Türkiye’ye toplamda 815 bin pax yapıyoruz’’ dedi.

Sezonu uzatıyoruz, Türkiye’de 12 ay hizmet vereceğiz

2023 yılı kışın için özellikle Antalya’da her yıl üzerine koya koya yollarına devam ettiklerini anlatan Heapy, ‘’Biz sezonu uzatıyoruz. Kış sezonu ile yaz sezonu neredeyse birleşti. 12 ay hizmet verecek hale geliyoruz. Fiyat kalite açısından Türkiye’nin durduğu yer çok önemli. İngiltere pazarı her yıl büyüyerek devam edecek. İngiltere pazarında bir gerileme beklenmiyor’’ diye konuştu.

Uçak filomuzdaki genişlemeden en çok Türkiye faydalanacak

Uçak filolarına her yıl 12 yeni uçağı dahil edeceklerini belirten Heapy, " Uçak filomuza katılacak yeni uçaklardan en çok Türkiye faydalanacak. Biz şu anda ileriye dönük tüm uçak anlaşmalarımızı yaptık. Gelecek yıl uçak sayımız 127’ye ulaşacak. Şu anda çok hızlı Türkiye satışımız var. Yeni yıla kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra Türkiye’ye daha fazla uçak artırımına gidebiliriz." dedi. (Turizmdays)