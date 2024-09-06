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Spor İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'na teklif yağıyor: Dev için servet teklif edecek! Bakın nasıl yeni sahibi yapacak
Spor

İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'na teklif yağıyor: Dev için servet teklif edecek! Bakın nasıl yeni sahibi yapacak

Yeniakit Publisher
2024-09-06 07:56:00 - 2024-09-06 08:45:05
İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'na teklif yağıyor: Dev için servet teklif edecek! Bakın nasıl yeni sahibi yapacak

İngiltere'nin en büyük takımı yeni sahibi olacak! Türkiye'de en çok popüler isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu için dev satın alma ortalığı karıştıracak. Konu İngiliz medyasında da gündem olmaya devam ederken, İngiliz halkıda yoğun ilgi gösterdi.

Inter forması ile büyük başarılara imza atan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu için en büyük hedeflerini açıkladı! İngiltere'nin en büyük takımıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Interlive.it'in haberine göre; Manchester United, Erik ten Hag'ın isteği doğrultusunda ara transfer dönemi başladığı zaman deneyimli oyuncu için dolgun bir teklif yapacak.

CASEMIRO'DAN UMUTSUZ

Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun son dönemlerde iyi performans göstermediğinden dolayı bu transfere yöneldiği aktarıldı.

İŞTE YAPACAKLARI TEKLİF...

Haberde İngiliz ekibinin 50 milyon Euro bandında bir teklif götüreceğinin altı çizilirken, bunun Çizme ekibi için yeterli olamayabileceği öne sürüldü.

Ancak Premier League kulüplerinin maaş tekliflerinde yüksek rakamlar sunabilmesi nedeniyle bir tehdit oluşabilir.

BAYERN'İ REDDETMİŞTİ

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, daha önce 30 yaşındaki yıldız ismi kadrosuna katmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

2023/24 SEZONU PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan başarılı futbolcu, 15 gol ve 3 asistlik performans göstererek kazanılan İtalya Serie A şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. (beinsports)

 

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