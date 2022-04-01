‘İngiliz derin devletinin adamı’ da oldum elhamdülillah

Adnan Oktar Suç Örgütü’nün elemanlarının kendisi hakkında önce, “derin devletin adamı” dediğini, aynı kesimin iki gündür de “İngiliz derin devletinin elemanı” diye kampanya yürüttüğünü ifade eden Nedim Şener, "Öyle anlaşılıyor ki FETÖ’cüler, PKK’lılar ve bunlarla siyasi işbirliği yapan trol grupları yanında Adnan Oktar Suç Örgütü’nün sosyal medyadaki yapılanmasının yalan ve iftiralarıyla uğraşacağım bir süre" dedi. İşte Şener'in Hürriyet gazetesindeki o yazısı:

"Atılmadık iftira, hakkımda söylenmedik yalan kalmadı; bir zamanlar “Ergenekoncu” derlerdi, hatta bu iftira ile tutuklanıp yargılandım, beraat ettim. Şimdi o kumpasta başı çeken FETÖ’cü istihbaratçı polis belasını buldu, hapiste cezasını çekiyor.

O dönemde AKP’liler, “CHP’li”, “Ergenekoncu terörist” derdi, sonra CHP’liler “AKP’li” deyip yaftaladı. PKK’nın siyasi şubesi HDP’liler, “Kürt düşmanı” iftirası atarken, Ahmet Davutoğlu’nun ağzından “Kripto FETÖ’cü” ilan edildiğim de oldu. Konya’daki bir FETÖ soruşturması nedeniyle yazdığım yazıdan sonra şunları söylemişti: “Hiç kimse Konya’nın adını tahrif ederek yazısına başlık atarak, birtakım terör örgütlerinin mekânlarıyla Konya’yı özdeşleştirme çabası içine girerek, Konya’nın onuruyla oynayamaz. Konya’yı hedef alanlar kripto FETÖ’cüler ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır.” Ben de 28 Ağustos 2017 tarihinde Posta gazetesindeki köşemde, “Kripto FETÖ’cü’ oldum sonunda Elhamdüllillah!!!” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu ve küfürü yaşam biçimi haline getirmiş İP’lilerin ettiği hakaretleri ise arşivlerde duruyor.

FETÖ, PKK, CHP, İP, HDP DERKEN...

FETÖ’cüler, PKK’lılar, HDP’liler, CHP’liler, İP’liler ve bunların trol orduları yanında şimdi de Adnan Oktar Suç Örgütü’nün elemanları saldırıya başladı. Önce, “derin devletin adamı” diye saçmaladılar, iki gündür de “İngiliz derin devletinin elemanı” diye kampanya yapıyorlar. Geçmişe bakarsanız ya birilerini satın almışlar ya hakkında bilgi toplayıp susturmuşlar ya tehdit etmişler ya da medya kampanyasıyla baskı altına almışlar. Bugün de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapmaya çalışıyorlar.

Sebebi, Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 28 Mart 2022 günü verdiği karar üzerine attığım şu tweet: “Adnan Oktar Suç Örgütü davasında tutuklama kararı... İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi Adnan Oktar davasında tahliye edilen 68 sanık hakkındaki itirazı 61 sanık yönünden kabul etti. Tahliye kararlarını kaldırarak yeniden tutuklanmaları için yakalama kararı çıkardı.”

AJANSLARIN GEÇTİĞİ HABER

Mahkemenin verdiği kararı aynı gün sadece bir telefonla öğrenerek paylaştığım için, yargıyı yönlendirmekten tutun, mahkemenin hükmünü, karar verilmeden önce yazmak gibi deli saçmalıklarını, hatta mahkemenin karar vermesinden bir gün önce yazmak gibi yalanları yazıp akılları sıra algı operasyonu başlattılar. Oysa devletin Anadolu Ajansı da aynı haberi 28 Mart günü detaylarıyla internet sitesinden paylaştı.

KEDİCİKLERİN SALDIRISI VIZ GELİR TIRIS GEÇER

Evet öyle anlaşılıyor ki FETÖ’cüler, PKK’lılar ve bunlarla siyasi işbirliği yapan trol grupları yanında Adnan Oktar Suç Örgütü’nün sosyal medyadaki yapılanmasının yalan ve iftiralarıyla uğraşacağım bir süre. Hepsi bir araya gelse vız gelir tırıs geçer. Benim 28 Mart günü paylaştığım ve aynı gün alınan mahkeme kararında şunlar yazıyor:

“İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararında, sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurların rızalarının olduğu, bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat (suç tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunan mağdurlar açısından şikâyet yokluğu nedeniyle düşme) kararı verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Oysa iddianamede açıklandığı, İlk Derece Mahkemesi kararında da kabul edildiği ve belirtildiği gibi evlilik vaadi veya başka yöntemlerle “turnike sistemi” tabir edilen bir çark içine sokulan, zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından evlenme başta olmak üzere çeşitli vaatler, dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırılıp iğfal edilen mağdurların anal ve oral cinsel birlikteliğe ikna edilerek, onlarca örgüt mensubuyla bu şekillerde birlikte olması sağlandıktan ve örgüt liderinin taciz ve aşağılamalarından sonra kendilerini aciz, kirletilmiş ve aşağılanmış hissetmeleri sağlanıp benliklerinden ve bilinçlerinden arındırıldıkları, hukuka uygun rızalarından ve hukuka uygunluk nedeninden söz edilemeyeceği kanaatiyle İstanbul Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı (Not: 61 sanığın ismi yazılıyor) yönünden haklı ve yerinde görülmüştür.”

CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLAMA

Bölge İdare Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararı şu cümlelerle bitiyor: “Cinsel Saldırı” suçundan CMK’nin 94 ve 100. maddesi uyarınca TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMASINA... Kesin olmak üzere 28/03/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Bu karar üzerine serbest bırakılan örgüt üyelerinden 50’si tutuklandı, 11’i ise dün itibarıyla aranıyordu. Dahası, davada tanık olarak ifade verenlere baskı uygulayan ve onları tehdit eden örgüt üyeleri yanında Adnan Oktar’ın 4 avukatı da aynı suçlama nedeniyle gözaltına alındı.

Dava dosyasının kapağını araladığınızda, yaşı 7-8’den başlayan kız çocuğuna yapılan tacizden, sayısı 30’u bulan genç kızlara yapılan cinsel saldırılara kadar burada yazmaya utandığım birçok kötülüğü buluyorsunuz.

Sadece dava ile ilgili haberleri paylaştığım için “derin devletin adamı”, “İngiliz derin devletinin adamı” gibi akıl almaz iftiraları atan, bu yalan ve iftiralarını sürdüreceği anlaşılan Adnan Oktar Suç Örgütü mağdur olanlara ve tanıklara neler yapmaz..."