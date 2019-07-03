İngiliz bilim adamları nano teknolojiden üretti! Siyahtan daha siyah kaplama

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr



İngiltere’de nanoteknoloji üzerine araştırmalar yapan Surrey Nanosystems isimli şirket, insan yapımı en koyu madde olarak tanımlanan Vantablack isimli kaplamayı geliştirdiklerini açıkladı. Işığı %99.8 oranında soğuran madde, önceki versiyonuna göre ışığı %0,2 oranında daha fazla soğuruyor. Ayrıca bu geliştirmeyle madde hemen hemen her sabit cisme uygulanabilir hale getirildi.

Görülebilir kara delik!

Ortam ışığının neredeyse hepsini soğurabilen Vantablack isimli kaplama maddesi, dünya sınırları içinde görülebilecek kara delik olarak da tanımlanıyor. Kaplandığı üç boyutlu cismin yüzey özelliklerinin ayırt edilmesini zorlaştıracak kadar siyah görünen madde, neredeyse kaplandığı cismi iki boyutlu hale getiriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre nanoteknolojik madde Vantablack, başta uydu kaynaklı kara cisimleri kalibrasyon sistemleri için geliştirildi. Vantablack kaplama maddesinin üretimi ile sonuçlanan üretim çalışmaları 2012 yılında başlamıştı.