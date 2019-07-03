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İngiliz bilim adamları nano teknolojiden üretti! Siyahtan daha siyah kaplama

İngiltere’de, Surrey Nanosystems isimli firma siyahtan daha siyah bir nanoteknolojik kaplama olan Vantablac’in yeni versiyonunu üretti. Vantablack, ışığı herhangi bir başka maddeden daha fazla oranda soğurabilmesi sebebiyle, görüyor olduğumuz siyah renkten daha da siyah bir etki oluşturuyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

İngiltere’de nanoteknoloji üzerine araştırmalar yapan Surrey Nanosystems isimli şirket, insan yapımı en koyu madde olarak tanımlanan Vantablack isimli kaplamayı geliştirdiklerini açıkladı. Işığı %99.8 oranında soğuran madde, önceki versiyonuna göre ışığı %0,2 oranında daha fazla soğuruyor. Ayrıca bu geliştirmeyle madde hemen hemen her sabit cisme uygulanabilir hale getirildi.

Görülebilir kara delik!

Ortam ışığının neredeyse hepsini soğurabilen Vantablack isimli kaplama maddesi, dünya sınırları içinde görülebilecek kara delik olarak da tanımlanıyor. Kaplandığı üç boyutlu cismin yüzey özelliklerinin ayırt edilmesini zorlaştıracak kadar siyah görünen madde, neredeyse kaplandığı cismi iki boyutlu hale getiriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre nanoteknolojik madde Vantablack, başta uydu kaynaklı kara cisimleri kalibrasyon sistemleri için geliştirildi. Vantablack kaplama maddesinin üretimi ile sonuçlanan üretim çalışmaları 2012 yılında başlamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:01
  1. Van
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