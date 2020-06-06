İngiliz BBC kanalı takipçilerine böyle duyurdu: Türkiye felaketi önledi

Türkiye koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çoğu ülkeyi geride bıraktı. Türkiye'nin salgına karşı başarılı çalışmalarına yabancı basının ilgisi devam ediyor. ABD, Japonya medyasının ardından İngiliz medyasından BBC News, Türkiye'nin pandemiyle başarılı bir şekilde mücadele ettiğini ve çok daha büyük bir felaketi önlediğini belirtti.

Paylaşılan son verilere göre, Türkiye'de vaka sayısı 165 binin üzerinde ve 4 bin 630 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. BBC News'in yayınladığı haberde, Türkiye'deki koronavirüs kaynaklı ölüm oranının Birleşik Krallık ve ABD'dekinden çok daha düşük olduğu ifade edildi.

Diğer ülkeler ders çıkarmalı

BBC News'in yayınladığı haberde, diğer ülkelerin de Türkiye'nin bu mücadelesinden ve virüse karşı aldığı tedbirlerden ders çıkarabileceğine dikkat çekildi.

İstanbul'da bir devlet hastanesindeki yoğun bakım sorumlusu ile yapılan röportaja da yer verilen haberde, hastalara ana tedavi olarak hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının verildiği ve oksijen tedavisiyle birlikte hastanın yoğun bakıma yatışının geciktirilmeye çalışıldığı; ayrıca entübasyondan da kaçınıldığı ifade ediliyor.

Ülkenin yüksek yoğun bakım kapasitesi var

Diğer ülkelerin hasta yatışlarını çok geç yaptığı, buna bağlı olarak da ilaç tedavilerine de geç başlanıldığı belirtilen haberde, diğer ülkelerin Türkiye'nin virüsle mücadelesinden ders alabilecekleri belirtildi.

Öte yandan, Türkiye'nin genç nüfusunun fazla olması ve yüksek yoğun bakım yatak kapasitesinin bir avantaj olduğu aktarıldı. Ancak haberde, Türkiye'de işe yarayan bu yaklaşımın başka ülkelerde aynı etkiyi göstermeyebileceği de aktarıldı.

Türkiye'de salgında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından bugün paylaştığı tabloya göre; Virüs nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirirken, toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, toplam vaka sayısı 167 bin 410, toplam vefat sayısı 4 bin 630, toplam yoğun bakım hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 265, toplam iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.