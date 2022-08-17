İngiliz basınından çok konuşulacak iddia: Rusya savaşı bitirmenin yolunu arıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın üst düzey yetkililerin, Batı'nın yaptırımları ve savaşın yol açtığı ekonomik gerileme karşısında alarma geçtiği iddia edildi.

Batılı istihbarat teşkilatlarına dağıtılan ve Mirror gazetesi tarafından ele geçirilen belge, Putin'in yakın çevresinden bir temsilcinin müzakere arzusuyla işaret gönderdiğini ifade etti ve ekledi: Kremlin seçkinlerinin ruh hali panik.

Ukraynalı bir diplomatik kaynak The Mirror'a yaptığı açıklamada, üst düzey Kremlin yetkililerinin Putin'in arkasından Batılı istihbarat teşkilatlarıyla bağlantı kurmaya çalıştığını duyduklarına şaşırmayacaklarını söyledi.

Finlandiya Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltıyor

Finlandiya'nın, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltacağı duyuruldu.

Politico'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin eylülden itibaren Rus turistlerin vize başvurularının sadece yüzde 10'unu kabul edeceğini açıkladı.

Bu karar ile Rus vatandaşları tarafından Finlandiya'ya yapılan günlük yaklaşık bin başvurunun 100'üne vize verilmesi bekleniyor.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Macron, Rus askerlerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesi çağrısında bulundu.