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Spor

İngiliz basınından Cenk Tosun yorumu: Büyük bir darbe

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan ve talihsiz bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun ile ilgili İngiltere'den açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 18:14:00 -
İngiliz basınından Cenk Tosun yorumu: Büyük bir darbe

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan ve talihsiz bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun ile ilgili İngiltere'den açıklama geldi. The Times gazetesinden Paul Joyce, Cenk Tosun ile ilgili yorumlarını aktardı. Joyce, 'Onun durumu Everton için de büyük bir darbe' ifadelerini kullandı.

İşte İngiliz gazetecinin Cenk yorumu:

''Cenk, son sezonlarda sakatlıklarla ilgili çok şanssız. Geçen sezon Crystal Palace'ta büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu sezon bir kez daha sakatlandı. Bence Everton'da uzun vadeli bir geleceği yok. Beşiktaş'ta iyi iş çıkarmasını ve bu sayede onu satabilmeyi umuyorlardı."

"Sanırım Everton'da bir yılı daha kontratı var. Onun için öncelik, sadece forma girmeye çalışmak ve Ocak 2022'de transfer piyasasında belki biraz bir şey bulmaya çalışmak olacak. Böylece kariyerini de yeniden başlatabilir."

"Onun durumu Everton için de büyük bir darbe. Belki 7-8 milyon Sterlin'e satabilecekleri Cenk'in ocak ayında sadece altı aylık kontratı kalacak. Bu da demek oluyor ki kimse 2-3 milyondan fazla vermez. Muhtemelen Türkiye'ye dönecektir."

 

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