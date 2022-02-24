İngiliz bakandan Rusya'ya tehdit!

Putin’in harakat kararını açıklamasından kısa bir süre önce Japon Nikkei gazetesine konuşan Trevelyan, İngiltere’nin “yeni yaptırımlarının yüksek teknoloji” alanlarını kapsayabileceğini söyledi.

Trevelyan, “Putin’in kurumlarının kabiliyetini çok ciddi ölçüde sekteye uğratacak yüksek telnoloji alanlarına bakıyoruz” dedi.

İngiltere Putin’in Luhansk ve Donetsk’in bağımsızlığını tanımasından sonra üç Rus bankası ve Rus lidere yakın üç Rus milyarderi hedef alan bir yaptırım paketi açıklamıştı.

Yeni yaptırımların Rus tahvilleri ve şirketlerinin Londra finans piyasalarına erişiminin engellenmesini, Rusya’ya yüksek teknoloji ürünlerinin ihracının yasaklanmasını ve İngiltere’deki Rus vatandaşlarının varlıklarının dondurulmasını içerebileceği belirtiliyor.

Johnson: Kararlılıkla karşılık vereceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya’nın Ukrayna’ya “herhangi bir kışkırtma olmadan başlattığı saldırısına kararlılıkla karşılık vereceklerini” söyledi. Johnson, Putin’in askeri harekat kararından dehşete düştüklerini belirtti.

Boris Johnson, Rusya’nın “korkunç saldırılarının” bugün acil güvenlik toplantısında ele alınacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı ve “Putin’in Ukrayna halkına karşı başlattığı saldırıya sessiz kalmayacağını” söyledi.

Johnson Twitter mesajında da “Putin Ukrayna halkına karşı saldırı başlatarak kan ve yıkım yolunu seçti” dedi.