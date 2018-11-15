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İngiliz ajans açıkladı: ABD, 17 Suudi katil için yaptırım uygulayacak!

ABD'nin 17 Suudi katil ile birlikte Prens Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı Kahtani ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Uteybi hakkında yaptırım kararı uygulayacağı öğrenildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:12
İngiliz ajans açıkladı: ABD, 17 Suudi katil için yaptırım uygulayacak!

İngiliz Reuters'ın aktardığına göre, ABD, 17 Suudi katil hakkında yaptırım kararı açıklayacak.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı Kahtani ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Uteybi de bulunuyor.

ABD yönetiminin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili suskunluğu ise hala devam ediyor.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:12
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan

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  • VeliVeli46 dk önce
    Önemli olan 17 kişiye değilSuud a yaptırım uygulama k
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