İngiliz ajans açıkladı: ABD, 17 Suudi katil için yaptırım uygulayacak!

İngiliz Reuters'ın aktardığına göre, ABD, 17 Suudi katil hakkında yaptırım kararı açıklayacak.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı Kahtani ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Uteybi de bulunuyor.

ABD yönetiminin Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili suskunluğu ise hala devam ediyor.