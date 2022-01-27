İngiliz ajanla ne görüştün?

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Kar yağışı sebebiyle İstanbullu trafik çilesi yaşarken alkollü restoranda rakı balık keyfi yapan İmamoğlu’nu kurtarmak için fonlu medya yalan üstüne yalan attı. Aykırı Gazetesi, restoran yetkilileriyle görüştüğünü öne sürerek, “O fotoğraf eski, İmamoğlu buraya gelmedi” şeklinde yalan haber yayınladı. Bunun üzerine başta CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun olmak üzere bütün CHP kurmayları “Fotoğraf eski” yalanını dillendirdi. Ancak yemeğin ardından AKOM’a giden İmamoğlu’nun her iki yerdeki kıyafetinin aynı olmasıyla fondaşlar pişti oldu. Sonrasında bir diğer fonlu gazeteci Murat Ağırel, İmamoğlu ile görüştüğünü, restoranda yemek yediği iddiasının gerçek olduğunu söyledi.

1 saat dedi 3 saat sürmüş

Saatler boyunca sessizliğe bürünen İmamoğlu, Ağırel’in açıklamasından sonra devreye girdi. Açıklama yapan İmamoğlu, fotoğrafı doğrulayarak, “1 saatlik yemek molasıydı” dedi. Vatandaşın trafik çilesi esnasında restoranda keyif çattığını itiraf eden İmamoğlu’nun bir skandalı daha patlak verdi. Yemeğin 1 değil 3 saat sürdüğü ve restoranda İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ile sır bir görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile rakı-balık yapmak için saat 17:47’de Sarıyer’deki restorana gittiği ve 20:50’de ayrıldığı ortaya çıktı. Rezaletin seyrini değiştiren bu gelişme soru işaretlerini artırdı. Geçmişinde İngiltere’nin istihbarat görevlisi olarak vazife üstlenmiş ‘ajan’ kimliğiyle bilinen Büyükelçi Chilcott ile görüşmenin içeriğiyle ilgili ne Büyükelçilik ne de İmamoğlu ser verip sır vermedi. Siyasiler ve yazarlar, “Üç saat ne konuştunuz açıklayın” sorusunu yöneltti.

Her zaaf ifşa olur

Gazetemiz Akit’e konuşan Araştırmacı Yazar İdris Ortakaya, İmamoğlu’nun ajan kökenli İngiliz elçiyle ne görüştüğünü açıklamak zorunda olduğunu ifade etti. Ortakaya, “İmamoğlu İngiliz elçiyle ne görüştüyse bir an evvel çıkıp tek tek açıklamalıdır. İstanbullunun eziyet çektiği saatlerde sıcacık restoranda İngiliz Büyükelçi ile hangi konular konuşuldu, hangi tavizler ve vaatler verildiyse ilk ağızdan çıkıp kamuoyuna açıklamalıdır. Aksi halde devletin bu görüşmenin içeriğini açığa çıkarması gerekmektedir” dedi. Ortakaya, “İmamoğlu’nun oraya gittiği, oradaki görüntüsü nasıl ortaya çıktıysa bilsin ki görüşmenin içeriği de aynı şekilde fâş olacaktır. Fotoğraf ortaya çıktığında uzun süre susmayı tercih eden İmamoğlu, İngiliz elçiyle ne konuştuğu konusunda sessiz kalmayı aklından bile geçirmemelidir” sözlerini sarf etti.

İmamoğlu tezgâhın neresinde?

AK Parti 25-26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, İmamoğlu ile İngiliz elçisinin görüşmesinin sıradan bir yemek buluşması olmadığına vurgu yaptı. Mehmet Metiner, “Böylesi bir günde İngiliz Büyükelçisi ile ne konuştukları, ne görüştükleri de elbette ortaya çıkacaktır. Bunun sıradan bir yemek görüşmesi olmadığını söylemek bile fazla. Eğer herhangi bir yemek görüşmesi olsaydı bu çok rahatlıkla ertelenebilirdi. Bunun siyasi boyutu elbette ki açığa çıkacaktır. Ülkemizde, 2023’e doğru giderken kirli bir tezgah ve oyun sergileniyor. Sayın İmamoğlu’nun bu oyunun neresinde olduğu elbette ki günün birinde ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu. Metiner, “Madem ki bu normal bir yemekti, niye bu görüntü ortaya çıktığında CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan tutun da CHP’nin bütün ağır topları sosyal medyada bu yemeği inkar edip, fotoğrafların eski olduğunu iddia ettiler?” sorusunu yöneltti.

“Siyaset oyununda bir figüran”

Metiner şöyle devam etti: “Gerçek ortaya çıkınca ‘Ne var bunda, belediye başkanı büyükelçi ile görüşemez mi’ diye pişkince savunma yaptılar. Madem ki bu bir yemek görüşmesiydi, bu fotoğraflar servis edildiğinde niye yalan olduğunu söyleme yoluna gidip inkar ettiniz? Neyi gizlemeye çalıştınız? Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu sıradan bir yemek görüşmesi değildir. Siyasi boyutu elbette ortaya çıkacak bu görüşmenin. Sayın İmamoğlu İstanbul’a hizmet etmeyi amaçlayacağına, Türkiye’ye tuzak kurmak isteyen o malum güç odaklarının siyaset oyununda bir figüran olmayı kabul edecekse elbette bunun da bir bedeli olacaktır.”