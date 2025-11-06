ING’den Petrol tahmini : Rus yaptırımları görünümü bozuyor dedi, işaret etti! Olumsuz olacak...

ABD Hazine Bakanlığı, önceki hafta Rusya’nın en büyük 2 petrol şirketi olan Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine aldı. Yaptırımları değerlendiren ING’den Warren Patterson, son kısıtlamaların petrol piyasasının görünümünü olumsuz etkilediğini belirtti.

“Rosneft ve Lukoil, Rusya’nın toplam petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini üretiyor, bu nedenle bu akışların başarılı bir şekilde kısıtlanması petrol piyasasının görünümünü önemli ölçüde değiştirebilir. Bu yaptırımlar nedeniyle petrol fiyatı tahminlerimizi revize etmekten çekiniyoruz.” dedi.

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce arz üzerindeki kesin etki konusunda daha fazla netlik bekleyen ING uzmanları, şimdilik fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıların süreceğini öngördü.

Bu nedenle banka, Brent petrolünün 2026 yılında ortalama 57 dolar/varil seviyesinde olacağı görüşünü korurken tahminde belirgin yukarı yönlü risklere işaret etti.