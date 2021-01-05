ING Basketbol Süper Ligi
Empera Halı Gaziantep Basketbol: 60 - Anadolu Efes: 68
Salon: Şahinbey
Hakemler: Aytuğ Etki, Can Mavisu, Serhat Büker
Empera Halı Gaziantep: İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva, Jaiteh 19, Simpson, Tomas 2, Lemar 15, Kelly 12, Muhammed Doğan Şenli 4, Metehan Akyel
Anadolu Efes: Singleton 7, Doğuş Balbay, Micic 27, Dunston 15, Simon 2, Beaubois 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Ahmet Buğrahan Tuncer 4
1. Periyot: 9-18
Devre: 24-35
3. Periyot: 43-48
GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 68-60 yendi.