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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Aliağa Petkimspor: 72 - Bahçeşehir Koleji: 77

Yeniakit Publisher
2021-01-03 15:18:06 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 11, Ray 18, Wimbush 5, Ege Arar 12, Hummer 10, Boran Güler, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar, Zack 8, Canberk Kuş 6, Dorukhan Engindeniz 2

Bahçeşehir Koleji: Green 23, İsmet Akpınar 4, Jones 13, Burak Can Yıldızlı 6, Owens 2, Evans 18, Robinson 8, Hadi Özdemir 3, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz

1. periyot: 19-16

Devre: 34-40

3. periyot: 59-57


İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 77-72 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında Jones ve Burak Can Yıldızlı ile etkili olan konuk ekip, hızlı hücumda Owens'ın smaç basketiyle 6. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 14-8. Savunmada etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan ve 19-14 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, periyodu 19-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda da etkili başlayan Aliağa Petkimspor, 13. dakikayı Hummer'ın basketiyle 7 sayı farkla 27-20 üstün geçti. Burak Can ve Evans'ın sayılarıyla aradaki farkı azaltan Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar'ın basket faulden bulduğu sayılarla 16. dakikada 31-30 üstünlük kurdu. Robinson, Jones ve Evans'la etkili olan konuk ekip, devreyi 40-34 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan ve 42-40 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor karşısında Bahçeşehir Koleji, Green'in üst üste attığı basketleriyle 57-53 öne geçse de ev sahibi ekip, periyodu 59-57 önde tamamladı.

Her iki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu son periyotta son 4 dakikaya Bahçeşehir Koleji, Evans'ın 3 sayılık basketiyle 71-67 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip, müsabakadan 77-72 galip ayrıldı.


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