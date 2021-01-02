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Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Empera Halı Gaziantep Basketbol: 65 - Büyükçekmece Basketbol: 66

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:31:26 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 9, Jaiteh 17, Simpson 19, Tomas 7, Can Uğur Öğüt, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Haciyeva, Lemar 13, Doğan Şenli

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 20, Farrell 12, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver 11, Mert Celep, Ömer Utku Al 4, Eldridge 13, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Burak Eşlik

1. Periyot: 17-12

Devre: 35-28

3. Periyot: 54-45

Beş faulle çıkan: 37.58 Farrell (Büyükçekmece Basketbol)


GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 66-65 yendi.

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