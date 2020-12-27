  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 73 - Beşiktaş: 96

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:18:33 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 16, Saldivar 22, Kairys 4, Leissner 13, Macura 4, Sinan Sağlam, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 12

Beşiktaş: Şehmus Hazer 16, Blackmon 9, Johnson 14, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 23, Furkan Haltalı 4, Egehan Arna 14, Dewayne Berry 14, Hakan Sayılı

1. Periyot: 25 -21

Devre: 42-40

3. Periyot: 64-63

5 faulle çıkanlar: 28.23 Kairys, 38.18 Macura (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)


AFYONKARAHİSAR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-73 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı
Gündem

Canlı yayının sona erdiğini sanan 70'lik Ortaylı fena yakalandı

Sunucu Cansu Canan Özgen'le Tarihçi İlber Ortaylı'nın yaptığı programın sonunda yayının bittiğini sanan Ortaylı "Maşallah, şuna bak." derken..
Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!
Gündem

Dilipak'tan korkutan uyarı: Yeni pandemiler yaşanacak!

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, pandemi sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi
Dünya

Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi

Çin'in Vuhan kentinde çıkan koronavirüs hayatı tam bir kâbusa çevirdi. Dalian şehrinde karantinayı delmek isteyen kişinin yakalandığı anlar ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay