ING Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor: 80 - Bahçeşehir Koleji: 68
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu
OGM Ormanspor: Holloway 20, Kikanovic 19, Kidd 15, Cevher Özer, Hardy 6, Efe Ergi Tırpancı 4, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 2, Erol Can Çinko 12, Yiğit Baran Sarıkaya 2
Bahçeşehir Koleji: Jones 28, Green 9, Burak Can Yıldızlı 8, Thomas Akyazılı, Owens 5, Aldridge 3, Evans 7, Rıdvan Öncel 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 4, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 19-22
Devre: 47-37
3. Periyot: 66-47
ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında OGM Ormanspor, Bahçeşehir Koleji'ni 80-68 mağlup etti.