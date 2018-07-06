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İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...

Bölücü terör örgütü PKK'nın halkın ihbar mekanizmalarını kırmak için infazlara başladığı belirtildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:35
İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...

Türk Silahlı Kuvvetleri, çözüm sürecinin bitmesinden sonra son iki yıl içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile sınır ötesi harekatlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. Teknolojik silahları ektin bir şekilde kullanan güvenlik güçlerinin karadan ve havadan gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içindeki operasyonların yanı sıra yurt dışında gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile büyük kayıplar veren PKK'nın, son olarak Kandil'e düzenlenen hava harekatlarıyla hareket alanı iyice daraldı, üst düzey örgüt üyeleri ile arasında iletişim de zayıflatıldı. Oluşturulan güven ve istikrar ortamı, bölge halkının PKK'ya karşı direncini artırdı, teröristlere yönelik ihbarlarda da artış oldu.

İHBAR MEKANİZMASINI KIRMAK İÇİN İNFAZLARA BAŞLADI

Büyük darbeler alan PKK terör örgütü de son dönemde, bu ihbar mekanizmasını kırmak için infazlara başladı. Bu infazların son kurbanları 25 Haziran günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen Mevlüt Bengi ile dün Diyarbakır'ın Lice ilçesinde katledilen Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler (27) oldu. Öldürüldükten sonra cesedi elektrik direğine asılan Bengi'nin üzerinde,'Bazı arkadaşlarımızın şahadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi'dir, sorgulanıp, cezası PKK'nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir' yazılı bir not çıkarken, benzer şekilde Lice'de katledilen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerlerinden de PKK'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın PKK'nın özellikle kırsal alanda hareket kabiliyetini çok kısıtlayan, teknolojik aletleri çok etkin kullanmaya başladığına vurgu yaptı. Ağar, hedeflerin nokta atışıyla vurulmasını sağlayan SİHA'lar, İHA'lar, savaş uçakları, drone'lar ve termal kabiliyeti olan sistemlerle PKK'nın büyük darbe aldığını ve örgütün üst düzey kadrolarında büyük kayıplar verdiğini kaydetti.

Ağar, PKK'nın 1900'lı yıllardaki gibi halk üzerindeki baskısını artırmaya yönelik strateji üretmeye başladığını belirterek, "Yani bu aslında bizim 'Stockholm Sendromu' diye tanımlamış olduğumuz, bayağı katiline aşık olma. Yani baskı üretiyor. Bu baskıyla beraber şu cümleyi kuruyor; 'Ya bana biat edersin ya da ben sizi katlederim.' Şimdi bunun mesajı var" dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:35
  1. Diyarbakır
  2. Ağrı
  3. PKK
  4. pkk 7
  5. İnfaz

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc1 sa önce
    Kiyasa kiyas herkim yaptigi cezaile cezalandirilmaliki caydirici olsun. Insanlarin koydugu hüküm ile bu is yürümüyor.
  • HarunHarun1 sa önce
    O zaman acimadan yok edilmeli pkk li kopekler sag almayin
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