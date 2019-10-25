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İnfaz koruma memurunun maaşları ne kadardır? Gardiyan maaşları 2019

İnfaz koruma memuru olmak isteyen vatandaşlar İnfaz koruma memurunun maaşları ne kadardır? sorusunun yanıtını merak etmekte. Ülkemizde 50 bini aşkın infaz koruma memuru yani halk arasında bilinen diğer adıyla gardiyan bulunmaktadır. Peki, nasıl gardiyan olunur? İnfaz koruma memurunun maaşları ne kadardır? İşte merak edilen İnfaz koruma memuru, gardiyan maaşları 2019 detayları...

25 Ekim 2019 Cuma 21:55
İnfaz koruma memurunun maaşları ne kadardır? Gardiyan maaşları 2019

İnfaz koruma memuru olmak isteyen vatandaşlar İnfaz koruma memurunun maaşları ne kadardır? sorusunun yanıtını merak etmekte. Ülkemizde 50 bini aşkın infaz koruma memuru yani halk arasında bilinen diğer adıyla gardiyan bulunmaktadır. Peki, nasıl gardiyan olunur? İnfaz koruma memurunun maaşları ne kadardır? İşte merak edilen İnfaz koruma memuru, gardiyan maaşları 2019 detayları...

Cezaevi personelinde son yıllarda muazzam bir artış yaşanmıştır. Bunun en büyük sebebi cezaevlerinin artması ve cezaevlerindeki kriterlerin değiştirilmesidir. İnfaz koruma memurluğu mesleği son yıllarda popülaritesini arttıran mesleklerin başında yer almaktadır. İnfaz memuru yani gardiyan olmak isteyenlerin en çok merak ettiği soruların başında  İnfaz koruma memurunun maaşları ne kadardır?  Gardiyan nasıl olunur? gelmekte. İşte konuya dair detaylar haberimizde...

İnfaz koruma memurluğu maaşları ne kadardır?

Öncelikle infaz koruma memurları devlet memuru statüsünde çalıştıkları için devlet memurlarının sahip oldukları haklara infaz koruma memurları da sahiptirler. İnfaz koruma memurları net maaşının yanında aile yardımı, çocuk parası, ek mesai ücreti gibi ücretlere de sahip olmaktadırlar. Ayrıca çalıştığı kıdem yılına, evli yada bekar olmasına, çocuğunun olup olmamasına gibi farklı sebeplerden dolayı infaz koruma memuru maaşları değişiklik gösterebilmektedir. Burada sizlere sunacağımız rakamlar bu oranların ortalaması alınarak hesaplanmış rakamlardır.

İnfaz koruma memurlarının 2019 Ocak ve Temmuz zammı hesaba katılarak güncel taban maaşları 2260 TL’dir. Bu rakamın üzerine yukarıda saydığımız ek gelirler ilave edilerek gardiyan maaşı hesaplanır.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 21:55
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