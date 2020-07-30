İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir adli personel alımı
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru (gardiyan) alımları ile CTE zabıt katibi, icra memuru alımları son dakika haberini binlerce kişi merak ediyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenler Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman yapılacak? Sorusunu soruyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı personel alımı müjdesi vererek 1200 personelin alımının yapılacağını söyledi. Adalet Bakanlığı alımları için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacak. Peki infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve adli personel alımı ile hakim ve savcı alımları ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 100 idari hakim, 100’ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı ile 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Abdulhamit Gül sosyal medya Twitter hesabından yaptığı Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin yaptığı açıklaması şöyle: “Bayram öncesi iki güzel haber vermek istiyorum. 100 idari hakim, 100’ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım tarihlerinde yazılı sınav yapacağız.
Ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağız. Bunun yazılı sınavını da 22 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum.” Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir adli personel alımlarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmasa da İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir adli personel alımlarının da önümüzdeki süreçlerde yapılacağı söyleniyor.