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Gündem İneklerini yangından korumak isteyen çaresiz köylünün feryadı yürekleri dağladı!
Gündem

İneklerini yangından korumak isteyen çaresiz köylünün feryadı yürekleri dağladı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında ineklerini alevlerden korumak isteyen bir köylünün feryadı yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 20:41:00 - 2021-07-29 20:47:37

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün öğleden bu yana devam eden ve üç kişinin ölümüne sebep olan orman yangını 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar seraya da zarar verdi.

Köylünün çaresizliği kameraya yansıdı

Mahalleye sıçrayan alevlerin evleri ve ağılları yaktığı yangında çiftçiler hem arazilerini hem geçim kaynakları hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Bir köyünün ise alevlere yakın noktada olan ve alevlere doğru giden büyükbaş hayvanlarına “Gel, gitme ne olursunuz, Allah’ım yardım et” feryatları çaresizliğin resmi oldu.

Yangının kontrol alına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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