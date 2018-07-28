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İnek sütü bebeklere ne zaman verilmelidir?

Bebeklerin beslenmesi, sağlıklı bir fiziksel ve zihinsel gelişim için çok önemlidir. Anne sütü alan bebeklerde tam bir beslenme için ilk 6 ay yalnızca anne sütü alınması yeterlidir. Bu dönemde bebek talep etmediği sürece bebeğe su bile verilmemesi gerekir.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:47
İnek sütü bebeklere ne zaman verilmelidir?

Çok kaliteli bir protein ve kalsiyum kaynağı olmasına rağmen, bebeklere 1 yaşına kadar inek sütü verilmesi kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Bunun sebebi 1 yaşından küçük bebeklerin sindirim ve boşaltım sistemlerinin yeterince gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.

1 yaşından itibarense bebeklere inek sütü önce sulandırılarak verilmeli, bebeğe verilen süt miktarı ve verilen süte katılan su miktarı da yavaş yavaş düşürülmelidir.

1 YAŞINDAN ÖNCE BEBEKLERE İNEK SÜTÜ NEDEN VERİLMELİDİR?

1 yaşından önce bebeklere inek üstü verilmesi durumunda bebekler ihtiyaçlarından çok daha fazla miktarda mineral almış olurlar. Bu durum da bebeklerin tam gelişmemiş olan böbreklerinde problemlerin yaşanmasına sebep olabilir.

Ayrıca C vitamini ve demir açısından da yetersiz olan inek sütü, bebeklerin bağırsaklarında kanamalara ve demir eksikliği anemisine de yol açabilir. 1 yaşından önce inek sütü alınması bebeklerde alerjik durumların ve solunum sistemi hastalıklarının görülmesine de neden olabilir. İçerdiği yağ miktarı fazla olduğu için sindirimi de güç olan inek sütü bebekte kabızlığa da yol açabilir.


 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:47
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