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Aktüel İnek sağmaya giden kişi ahırda ölü bulundu
Aktüel

İnek sağmaya giden kişi ahırda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-05 13:21:13 -
İnek sağmaya giden kişi ahırda ölü bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde evden inek sağmak için ayrılan kişi ahırda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Satı Kavak, sabah saatlerinde süt sağma makinesini ineklere bağlamak için ahıra gitti. Bir süre sonra dönmemesi üzerine ahıra inen ailesi Kavak'ın, ayakta duran ineğin altında hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti.

Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine, köye gelen 112 Acil Servis ekipleri Kavak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli ve 3 çocuk babası Kavak'ın cenazesi otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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