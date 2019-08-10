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İnegöl’ün Aslan’ı satıldı

Kurban Bayramı’na bir gün kala hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:15
İnegöl’ün Aslan’ı satıldı

Kurban Bayramı’na bir gün kala hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor. Erzurum’dan Bursa’nın İnegöl ilçesine kurbanlık için getirilen 1,5 tonluk "Aslan" isimli tosun, ikinci el araba fiyatına satışa sunuldu. 33 bin TL’ye satılması beklenen tosun 29 bin TL’ye İnegöllü bir iş adamına satıldı.


15 yıldır Erzurum’dan İnegöl’e kurbanlık getirip satan Muhammed Yıldız, bu sene de pazara en büyük kurbanı getirerek adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde pazarda Artvin’in Şavşat ilçesinden getirilen 1 ton 300 kiloluk "Kral" isimli tosunun ardından pazarın yeni gözdesi "Aslan" adlı tosun oldu. İkinci el araba fiyatına satışa sunulan tosunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.


Kurban satıcısı Muhammed Yıldız, "15 yıldır İnegöl hayvan pazarına geliyorum. 1,5 tonun üzerindeki bir hayvanı satışa sundum. 15 yıldır en büyük hayvanı getiriyorum. Kimseye liderliği kaptırmayacağım. 1,5 tonluk kurbanlığı yeni getirdik. Kendisini görenler bakamadan gidemiyor. Oldukça ilgi çekti. Bu da bizi memnun ediyor. Gelip bakıyorlar, pazarlık yapıyorlar. Şu anda müşterisi hazır, 33 bin TL’ye satacağız. Hayvan pazarında satışlar güzel gidiyor. Alan da satan da memnun. Ben getirdiğim malların yarısından çocuğunu sattım. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Geçen sene ile bu sene arasında hayvanlarda 700, 800 lira gibi bir fark var, bu da normal. Çünkü maliyetlerimiz geçen yıla nazaran bu sene neredeyse yüzde 100 artı" dedi.


Muhammed Yıldız’ın, geçtiğimiz günlerde İnegöl hayvan pazarına getirdiği tosunu İnegöllü bir iş adamına 29 bin TL’ye sattığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 19:15
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