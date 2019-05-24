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İnegöl’ü festival heyecanı sardı

İnegöl Belediyesi tarafından 10-13 Haziran tarihleri arasında ulusal düzeyde ilk kez düzenlenen 1.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
İnegöl’ü festival heyecanı sardı

İnegöl Belediyesi tarafından 10-13 Haziran tarihleri arasında ulusal düzeyde ilk kez düzenlenen 1. İnegöl Proje, Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali kapsamında başvurular devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından duyurulan ’geleceğe sobe’ sloganlı festivaldeki yarışmalara katılım için 7’den 70’e herkes, 28 Mayıs 2019 saat 23.59’a kadar www.inegolunfikri.com adresinden başvuru yapabilecek. Festivalin tanıtımı için İnegöl Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü iş birliğinde’İnegöl’ün fikri’ platformuna ait vatandaşlarla da röportaj yapıldı.


Yarışmacılara toplam 22 bin 500 lira ayrılırken, alanda projelerini sergileyen en iyi standa dahi 300 lira ödül verilecek. Kesin katılımcı listesinin 31 Mayıs’ta açıklanması beklenirken, katılmak isteyen yarışmacı ve stant sahiplerini 28 Mayıs tarihine kadar www.inegolunfikri.com web adresinden başvurularını yaparak bu heyecana ortak olabilecek.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:26
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