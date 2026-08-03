  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Komşunun ifadesi kan dondurdu! Ölüm hamile kadına göz göre göre geldi Özgür Özel CHP'den ayrılış sürecini anlattı! Kılıçdaroğlu ile olan görüşmenin detayları ortaya çıktı! Zelenskiy'den üst düzey kritik atamalar! Ukrayna'da kilit koltuklara yeni isimler getirildi! Uğur Mumcu dosyası açılıyor! Adalet Bakanı Gürlek, Mumcu Ailesi ile görüşecek Özgür Özel, Lütfi Savaş’ı andı: Lanet olsun! Ellerim kırılsaydı… "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik aşama: AK Parti muhalefeti bilgilendirecek Asrın depreminde 42 kişi can vermişti: O ölüm sitesinin müteahhidine tahliye! Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu Son 12 aylık ihracat 11,2 milyar dolar Savunma sanayi uçtu Etimesgut halkı çakma komisere yüz vermedi! Etimesgut Belediyesi’nin önünde in cin top oynuyor!
Spor İnegölspor’dan kaleye yıldız takviye! Harun Tekin 1 yıllık imzayı attı
Spor

İnegölspor’dan kaleye yıldız takviye! Harun Tekin 1 yıllık imzayı attı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İnegölspor’dan kaleye yıldız takviye! Harun Tekin 1 yıllık imzayı attı

İnegölspor; Bursaspor ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen milli kaleci Harun Tekin, İnegölspor ile anlaşma sağladı.

İnegölspor, yeni sezon öncesi kaleci transferini Harun Tekin ile tamamladı.

 

Bir dönem Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Kocaelispor’da forma giyen milli kaleci Harun Tekin’le anlaşma sağlayan İnegölspor, kulüp binasında imza töreni düzenledi. Başkan Yardımcısı Alican Yavaş ile Harun Tekin’in bulunduğu törende deneyimli kaleci kendisini 1 yıllığına İnegölspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Alican Yavaş, Harun Tekin'i İnegölspor ailesine kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Bursaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kocaelispor gibi büyük kulüplerde forma giyen ve kariyeri başarılarla dolu kaleci Harun Tekin ile 1 yıllık anlaşmaya vardık. Tecrübesi, karakteri ve sahaya yansıtacağı liderlik vasfıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz” diye konuştu.

 

“Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum”

İnegölspor formasını giyecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Harun Tekin ise, “Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte İnegölspor'u hak ettiği yerlere taşımak için elimden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

6 maçta 5’inci galibiyet! Göztepe yeni sezon öncesi durdurulamıyor
6 maçta 5’inci galibiyet! Göztepe yeni sezon öncesi durdurulamıyor

Spor

6 maçta 5’inci galibiyet! Göztepe yeni sezon öncesi durdurulamıyor

Hakan Sayılı 1 yıl sonra yuvaya dönüyor
Hakan Sayılı 1 yıl sonra yuvaya dönüyor

Spor

Hakan Sayılı 1 yıl sonra yuvaya dönüyor

İlk sınav İzmir’de! A Milli Takım’ın adresi belli oldu
İlk sınav İzmir’de! A Milli Takım’ın adresi belli oldu

Spor

İlk sınav İzmir’de! A Milli Takım’ın adresi belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23