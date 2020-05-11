İnegöl’de üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başladı

İnegöl Belediyesi, boyama yöntemine göre daha dayanıklı olan ve geliş açısına göre belirgin şekilde gözüken üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını ilk kez Yeşil Cami kavşağında uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde tüm ekibiyle sahaya inerek çalışmalarına aralıksız devam eden İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonunu da yoğun mesai ile geçirdi. Çalışmalar kapsamında İnegöl’de ilk kez üç boyutlu yaya geçidi uygulaması da yapıldı.

Yeşil Cami kavşağında yapılan üç boyutlu yaya geçidi uygulamasında, renkli parke taşlarla yaya geçidi oluşturuldu. Boyama yöntemiyle oluşturulan yaya geçitlerinin zamanla silinmesi göz önüne alındığında bu uygulamanın hem daha belirgin hem de daha dayanıklı olduğu kaydedilirken, çalışma Yeşil Cami kavşağında deneme amaçlı mimar Sinan ve Adnan Menderes Bulvarı güzergahlarında hayata geçirildi.

Başkan Taban çalışmayı inceledi

Belediye Başkanı Alper Taban da Pazar günü tamamlanan çalışmayı beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte yerinde inceledi. Aynı bölgede Mahmut Esatbey Caddesi bölümünde ise boyama yöntemiyle yaya geçidi oluşturuldu. Bu sayede üç boyutlu yaya geçidi uygulamasının boyama yöntemiyle oluşturulan yaya geçidine göre ne kadar daha uzun süre kalacağı da belirlenmiş olacak.