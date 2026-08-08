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Gündem İnegöl'de orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale!
Gündem

İnegöl'de orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale!

Yeniakit Publisher
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İnegöl'de orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 15.30 sıralarında İsaören, Sarıpınar ve Hocaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun şekilde çalışma yürütüyor.
Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alanın büyüklüğü, yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

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