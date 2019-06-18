İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik kuşu bulundu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde nesli tükenmekte olan üveyik kuşu vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye teslim edildi.18 Haziran 2019 Salı 20:09
Bursa’nın İnegöl ilçesinde nesli tükenmekte olan üveyik kuşu vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye teslim edildi.
Alınan bilgilere göre, İnegöl’de bir vatandaş nesli tükenmekte olan üveyik kuşu buldu. Vatandaşın İnegöl Belediyesine teslim ettiği kuş, Hayvan Bakım Merkezine götürüldü. Belediye Başkanı Alper Taban, duyarlıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
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