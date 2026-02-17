  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna’dan askerlere ilginç talep! Nüfus krizine sperm dondurma çözümü 1 kilo altın rüşvet aldıkları iddia edildi! İstenen ceza belli oldu Hadi cevap verin verebiliyorsanız! CHP’ye sapkın LGBT göndermesi Bakan Gürlek, hakim ve savcılara seslendi: Milletimizin adalete güvenini hep birlikte yukarı taşıyacağız! CHP’li itirafçı neler söyledi neler! “Kurultayda çok masraf yaptık” Afrika Boynuzu'nda jeopolitik denge unsuru Etiyopya ziyareti stratejik bir hamle Öğrencilerin KAAN hayali gerçek oldu MOSSAD’ı ifşa eden yapımcının sır ölümü! Cansız bedeni bulundu… Polonya’dan Ankara’ya tam not: ‘Türkiye kilit ortak’ 28 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!
Yerel İnegöl'de kan donduran dakikalar! Ablasının boğazına bıçak dayayan şahıs ortalığı birbirine kattı
Yerel

İnegöl'de kan donduran dakikalar! Ablasının boğazına bıçak dayayan şahıs ortalığı birbirine kattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İnegöl'de kan donduran dakikalar! Ablasının boğazına bıçak dayayan şahıs ortalığı birbirine kattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren bir şahıs, öz ablasını evde bıçakla rehin alarak dehşet saçtı. Baykoca Mahallesi Defne Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.S., henüz belirlenemeyen bir sebeple ablası L.S.'yi rehin alarak eve kapattı.

Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ö.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle ablası L.S'yi bıçakla rehin aldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ö.S'yi ikna etmek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, sonuç alınamaması üzerine kapıyı koçbaşıyla kırarak daireye girdi.

L.S'yi kurtaran ekipler, kendisini tuvalete kilitleyen Ö.S'yi de uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

Gözaltına alınan Ö.S, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bursa'da 100 TL'lik ürün kuyruğu izdihama dönüştü! Kapılar açılınca vatandaşlar birbirini ezdi
Bursa'da 100 TL'lik ürün kuyruğu izdihama dönüştü! Kapılar açılınca vatandaşlar birbirini ezdi

Yerel

Bursa'da 100 TL'lik ürün kuyruğu izdihama dönüştü! Kapılar açılınca vatandaşlar birbirini ezdi

Depremin ardından Hatay’da 119’uncu camii ibadete açıldı
Depremin ardından Hatay’da 119’uncu camii ibadete açıldı

Yerel

Depremin ardından Hatay’da 119’uncu camii ibadete açıldı

Acil tedaviye ihtiyaç duyan 20 bin Müslümanın Gazze'den çıkışına izin verilmiyor!
Acil tedaviye ihtiyaç duyan 20 bin Müslümanın Gazze'den çıkışına izin verilmiyor!

Dünya

Acil tedaviye ihtiyaç duyan 20 bin Müslümanın Gazze'den çıkışına izin verilmiyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

teyzem yetimin kefili allah.tır derdi....sordum nereden biliyor....kocasını çok mu sevdi diye....yanılmamışım.....teyzem genç ve zengin bir ailenin kızıymış...dedesi onu kendisinden yaşça küçük perme perişan vaziyette olan enişteme vermek istemiş...GEREKÇE YETİM SEVİNDİRMEK...YUVASINI YAPIP SEVİNDİRECEK....TORUNUNU ONA HİBE EDECEK...ANCAK TEYZEM BU EVLİLİĞİ İSTEMİYOR...KÖYÜN ÇOCUKLARI DA ENİŞTEMİN PERİŞAN HALİNİ ALAYA ALIYOR MANİLER SÖYLEYEREK TEYZEMİ KIŞKIRTIYORLARMIŞ...KIZIN SÖZ HAKKI YOK...BÜYÜKLER VERDİYSE KIZ İNTİHAR ETMEDİKÇE TIPIŞ TIPIŞ EVLENMEYE MECBUR...NİTEKİM KADER TEYZEM İÇİN DE MUCİZE YARATMAMIŞ...EVLENDİKTEN SONRA HERKESİN KERİH GÖRDÜĞÜ O YETİMDE NASIL BİR ALLAH NURU GÖRDÜ DE BUNUN ÜZERİNE YAKİNE ERMİŞ BİR YÜREKLE BANA YETİMİN KEFİLİ ALLAHTIR DEDİ BİLEMİYORUM...SADECE BİR TEK HİKAYE ANLATILIR....ENİŞTEMİN BENZERLERİNDEN FARKINI ORTAYA KOYAN...ENİŞTEM VE TEYZEM ZENGİN OLMUŞ...HAC DA FARZ...ENİŞTEM TEYZEMLE BİRLİKTE HAC BORCUNU ÖDEMEK İSTEYİNCE DEDEM KIZ BABASI OLARAK İTİRAZ ETMİŞ...KADININ NE İŞİ VAR HACDA...ENİŞTEM ÇALIŞIP EVİMİN EKMEĞİNİ KAZANIRKEN BENDEN FARKI YOK DA... HACCA GİTMEYE GELİNCE Mİ BENDEN FARKLI DURUMA DÜŞECEK....1000 DOKTORA BEDEL OLACAĞINA İNANDIĞIM ŞEFAATİN SAHİBİ İŞTE BU İKİLİNİN ŞEKER PANCARI ÇİFTÇİSİ TAUN ŞEHİDİ DAMATLARIDIR...EŞİNİN GÖZÜNÜN YAŞI DURMADAN AKIYOR...ONUN HASRETİYLE....ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23