İnegöl'de kan donduran dakikalar! Ablasının boğazına bıçak dayayan şahıs ortalığı birbirine kattı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren bir şahıs, öz ablasını evde bıçakla rehin alarak dehşet saçtı. Baykoca Mahallesi Defne Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ö.S., henüz belirlenemeyen bir sebeple ablası L.S.'yi rehin alarak eve kapattı.
Komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ö.S'yi ikna etmek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, sonuç alınamaması üzerine kapıyı koçbaşıyla kırarak daireye girdi.
L.S'yi kurtaran ekipler, kendisini tuvalete kilitleyen Ö.S'yi de uzun uğraşlar sonucu ikna etti.
Gözaltına alınan Ö.S, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
