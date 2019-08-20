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İnegöl’de her eve çöp konteynırı

İnegöl Belediyesi temizlik konusunda yeni bir uygulama daha başlattı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:56
İnegöl’de her eve çöp konteynırı

İnegöl Belediyesi temizlik konusunda yeni bir uygulama daha başlattı. Ferdî çöp konteynırı uygulaması, pilot bölge seçilen Kemalpaşa Mahallesinin 3 sokağında başladı. Pilot bölgelerde uygulamanın başarılı olması durumunda, bu çöp konteynırları ilçe merkezinin tamamında kullanılacak.


İnegöl Belediyesi, ağustos ayı başında 28 adet temizlik aracı satın almış ve bu hizmeti kendi araçlarıyla daha kaliteli şekilde vermek üzere çalışmalara başlamıştı. Bu karar sonrası zamansız çöplerle mücadele adına da yeni bir proje geliştirildi. Daha temiz bir İnegöl’e kavuşmanın önündeki en büyük engellerden biri olan zamansız çıkarılan çöpler, çevre kirliliğinde önemli rol oynuyor. Bu meseleyi ortadan kaldırmak adına ferdî çöp konteynırları uygulamasının hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.


Zamansız çıkarılan çöpler hem sokaklarda yığınlar halinde çevre kirliliğine sebep oluyor, hem de sokak hayvanları tarafından dağıtılarak bu kirlilik yayılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu durumun önüne geçebilmek ve daha temiz bir çevre için binaların kapı önlerine 120 litrelik plastik kapaklı, iki tekerlekli, ısıya ve aşınmaya dayanıklı konteyner dağıtımı yapılması konusunda çalışmalara başladı. Pilot bölge seçilen Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak,Zade Emin Çıkmazı ve Özdevir Sokakta 50 haneye bireysel çöp konteyneri verilerek projenin startı verildi.


Belediye Başkanı Alper Taban, daha temiz bir İnegöl için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Temizlik konusunun önemli bir başlık olduğuna da dikkat çeken Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana temizlik konusunda ne kadar hassas olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Bunu sadece konuşmakla da kalmayıp, ortaya koyduğumuz projelerle somutlaştırıyoruz. Temizlik konusunda belediye olarak elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da göstereceğiz. Her geçen gün daha fazla ne yapabiliriz, temiz bir İnegöl için hangi projeleri hayata geçirebiliriz noktasında çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz kısa bir süre önce belediyemiz bünyesine 28 adet temizlik aracını dahil ederek şehir temizliği konusunda radikal bir karara imza atmıştık. Bugün de yine daha temiz bir İnegöl hedefine bir adım daha yaklaşacağımız yeni bir projenin ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:56
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