İnegöl’de geri dönüşüm hamlesi

İnegöl Belediyesi tarafından ilk Mesudiye Mahallesinde hayata geçirilen ‘her eve çöp konteynırı’ uygulaması meyvelerini vermeye başladı.

Göreve geldiği günden bu yana temizlik hususuna ağırlık vererek bu alanda örnek çalışmalara imza atan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatlarıyla, pilot bölgelerde bireysel çöp konteynırı uygulaması başlatılmıştı. Seçilen bölgelerde yapılan uygulamadan başarılı sonuçlar alınmasının üzerine, kısa bir süre önce ‘ferdî çöp konteynırı’ uygulamasının ilk adımları Mesudiye Mahallesinde atıldı. Geri dönüşüm malzemelerini kaynağında ayrıştırmak maksadıyla her haneye geri dönüşüm kutuları da verildi. Geri dönüşüm hareketi, kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Bölgeden gelen sonuçlar ve ortaya çıkan görüntüler, herkesi memnun etti.

Şehirde çıkarılan zamansız çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün kaybolmasını sağlayacak uygulama ile sokak kapı önlerine plastik kapaklı iki tekerlekli ısıya ve aşınmaya dayanıklı konteynerler yerleştirildi. Bu şekilde yeni bir çöp toplama sistemine de geçildi. Konteynerin bakımı, temizliği ve muhafazası ilgili binaya ait olurken, konteynerlerin yerlerinin belirlenirken evlerinin önüne zincirlenmesi veya evin içinde tutulması konusunda vatandaşlar kendileri karar verebilecek. Ancak çöp günlerinde konteynerler kapı önünde bulundurmak zorunda olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Temizlik hususu ilk günden bu yana dikkat çekmeye çalıştığımız, üzerinde ısrarla durduğumuz konulardan biri. Ferdî çöp konteynırı uygulamasıyla da önemli bir adımı atmış olduk. İlk uygulama bölgemiz Mesudiye Mahallesi oldu. Bildiğiniz gibi Mayıs ayının ikinci haftasında burada konteynırlarımızı dağıtıp uygulamanın startını vermiştik. 2 hafta geride kaldı. Her haneye ve işyerine 1 adet olacak şekilde geri dönüşüm kutularının dağıtımlarını da yapmıştık. İstedik ki ferdî konteynırlarla beraber geri dönüşüm algını da güçlendirip geri dönüşüm malzemelerini kaynağında ayrıştıralım. Bu konuda vatandaşlarımız örnek bir davranış ortaya koyup bizleri mutlu ettiler. Aldığımız sonuçlar gelecekte tüm şehrimizde aynı başarıyı yakalayacağımızın bir işareti oldu” dedi.

Geri dönüşümün önemine de vurgu yapan Başkan Taban, “Geri dönüşüm demek çöpe giden millî serveti kurtarmak demek. Artık büyük Türkiye var. Ve bu Türkiye, ortaya koyduğumuz bu projede olduğu gibi bizlerin küçük adımlarıyla oluşuyor. İki haftada yaşadığımız değişimi sunmak istiyorum. Geri dönüşüm hareketini başlatmadan önce Mesudiye Mahallemizde bir haftada 11 bin 720 kilogram ambalaj atığı toplarken, uygulama sonrası yüzde 51,53 artış yaşanarak 17 bin 760 kilogram ambalaj atığı çöpten ayrıştırılmış şekilde toplandı. Mesken atıklarımız da belli bir düzen dâhilinde toplandı. Şimdi amacımız bu başarıyı tüm şehre yaymak ve örnek şehir İnegöl’ü ortaya çıkarmak” diye konuştu.