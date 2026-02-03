İnegöl’de fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 20 işçi hastaneye kaldırıldı!

  • İSTANBUL
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasında akşam yemeğinde pilav yiyen 20 işçi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü inceleme başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, dün akşam saat 20.00 sularında toplu gıda zehirlenmesi paniği yaşandı. Fabrikada mesaiye devam eden işçiler, akşam yemeğinin ardından fenalaşmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, akşam menüsünde pilav tüketen işçiler, yemekten yaklaşık iki saat sonra şiddetli mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun fabrika yönetimine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan 20 işçi, olay yerine gelen ambulanslar ve çevredeki ticari taksilerle İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri fabrikada inceleme başlatırken, İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de harekete geçti. İşçilerin yediği akşam yemeğinden numuneler alınarak analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi. Zehirlenmenin kesin nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

 

