Pizzacı üzerinden çocuk ticareti!

2016’da sosyal medyada patlak veren ve o dönem “komplo teorisi” olarak reddedilen Pizzagate iddiaları, yıllar sonra ortaya saçılan Epstein ifşalarıyla yeniden gündeme geldi; küresel ölçekte çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı ağlarının varlığına dair tartışmalar tekrar alevlendi.

10 yıl önce Pizzagate, Twitter’da açık ara en çok konuşulan konuydu. Ancak çocukları hedef alan pedofil elitler iddiası o kadar uçuk görülüyordu ki, Pizzagate çılgınca bir komplo teorisi ve hayal ürünü olarak geçiştirildi. Ancak Epstein ifşalarının ardından herkesin bakış açısı değişti. Peki Pizzagate teorisi ne?

2016 ABD başkanlık seçim kampanyası sırasında sosyal medyada yayılan ve kısa sürede küresel ölçekte tartışma yaratan “Pizzagate”, bir pizzacının çevresinde dönen sıradan bir söylentiden yüz binlerce paylaşıma, hatta silahlı bir saldırıya dönüşen bir anlatıya evrildi.

İddia şuna dayanıyordu; WikiLeaks tarafından sızdırılan John Podesta e-postalarında geçen bazı kelimeler (pizza, cheese, hotdog, pasta vb.) teorisyenler tarafından çocuk istismarıyla ilgili “şifreli dil” olarak yorumlandı.

Bu kelimelerin aynı zamanda pedofili ağları arasında sembolik kodlar olduğu ileri sürüldü.

Sosyal medya kullanıcıları teoriyi odaklamak için Washington, D.C.’deki Comet Ping Pong adlı pizzacıyı iddiaların merkezine koydu; “Gizli toplantıların” burada yapıldığı, restoranın bodrumunda çocukların tutulduğu, gizli şifrelerin buraya işaret ettiği öne sürüldü.

Komplo teorisyenlerinin öne sürdüğü iddialarda sıkça tekrarlanan iddialar; E-postalardaki sıradan kelimelerin çocuk istismarını temsil eden gizli kodlar olduğu, sosyal medya profilleri ve logolarda çocuk temalı ikonların bu ağı gösterdiği, bazı ünlülerin fotoğraflarında veya bağlantılarında subliminal mesajlar yer aldığı şeklindeydi.

Bunlar Reddit, 4chan, 8chan gibi forumlarda hızla yayıldı.

Teorinin farklı versiyonlarında belirli ünlüler, siyasetçiler ve medya figürleri iddialara dahil edildi.

Bazı Demokrat Parti üyeleri, Hollywood oyuncuları, iş dünyası önemli figürleri, bunların iddia edilen gizli şebeke ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü.

Pizzagate anlatısı çerçevesinde adı geçen isimler arasında, Demokrat Parti çevresiyle ilişkilendirilen Hillary Clinton ve sızdırılan e-postaları nedeniyle teorinin merkezine yerleştirilen John Podesta öne çıktı; Washington’daki Comet Ping Pong’un sahibi James Alefantis mekanın odağa alınmasıyla hedef haline getirildi; bazı anlatılarda finansal ve siyasi arka plan iddialarıyla George Soros anıldı; sanat dünyasından Marina Abramović “Spirit Cooking” performansı üzerinden tartışmalara dahil edildi; medya ve popüler kültür cephesinde ise eski paylaşımları bağlamında Chrissy Teigen adı dolaşıma sokuldu.

Bu ağın satanik ritüellerle bağlantılı olduğu, çocuk istismarının “elitin gizli ritüeli” olduğu ve bazı sembollerin satanizmi ima ettiği söylendi.

Aralık 2016’da Edgar Maddison Welch adlı biri, teoriyi “araştırmak” için Comet Ping Pong’a girip ateş açtı saldırıda kimse yaralanmadı ve saldırgan tutuklandı.

Epstein dosyalarında pizza detayı

Epstein dosyalarında, isimleri büyük ölçüde gizlenmiş kişiler tarafından Epstein'e gönderilen e-postalarda, tuhaf bağlamlar içinde ve sıklıkla "üzümlü soda" ile birlikte 911 kez "pizza" ifadesine rastlanıyor.

"Bu, Çin kurabiyesinden bile daha iyi… Hadi yine pizza ve üzümlü sodaya gidelim. Bunu başka kimse anlayamaz."