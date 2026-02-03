Avrupa ülkesinde taksiciler kontak kapattı

  • İSTANBUL
Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler 48 saatlik greve gitti.

Attiki Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla başlayan grevin yarın da devam etmesi öngörülüyor.

Başkent ve Attiki Bölgesi’ndeki taksiciler, grevi bugün yerel saatle 06.00’da başlatıp perşembe 06.00’ya kadar sürdürecek.

Taksiciler, zorunlu elektrikli araç kullanımına geçiş tarihinin 2035 sonrasına ertelenmesi, şoförlü araç kiralamalarına sınırlama getirilmesi,

dijital uygulamalara yönelik düzenleme yapılması, otobüsler için ayrılan sağ şeridin taksiler tarafından da kullanılması ve vergi yükünün azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.

Ocak ayında taksiciler benzer gerekçelerle greve gitmişti.

