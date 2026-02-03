Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de, üretilecek elektriği tüm ülkeye dağıtacak olan yükseltici transformatörlerin kurulumu başarıyla tamamlandı. Rosatom tarafından yürütülen projede, birinci güç ünitesinin kilit aşamalarından biri olan bu operasyonla birlikte, dev jeneratörlerin üreteceği devasa enerji artık sisteme aktarılmaya hazır hale getiriliyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Sistemin en temel unsurlarını yerleştirdik, Türkiye'nin ulusal şebekesine bağlanmaya çok yakınız" dedi.