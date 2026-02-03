  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!
Giriş Tarihi:

Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'de, üretilecek elektriği tüm ülkeye dağıtacak olan yükseltici transformatörlerin kurulumu başarıyla tamamlandı. Rosatom tarafından yürütülen projede, birinci güç ünitesinin kilit aşamalarından biri olan bu operasyonla birlikte, dev jeneratörlerin üreteceği devasa enerji artık sisteme aktarılmaya hazır hale getiriliyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Sistemin en temel unsurlarını yerleştirdik, Türkiye'nin ulusal şebekesine bağlanmaya çok yakınız" dedi.

#1
Foto - Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasında, yükseltici transformatörlerin taşınması ve projedeki konumlarına yerleştirilmesi çalışmaları başarıyla tamamlandı.

#2
Foto - Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, santralin Türkiye'nin ulusal elektrik sistemine bağlantı sürecinde kilit aşamalardan biri başarıyla gerçekleştirildi. Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde yükseltici transformatörlerin taşınması tamamlandı.

#3
Foto - Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!

Ayrıca, transformatörlerin projedeki konumlarına yerleştirilmesi çalışmaları başarıyla tamamlanarak, depolama alanından alınan ekipman özel olarak hazırlanan temel platformların üzerine yerleştirildi. Transformatörlerde yüksek gerilim iletim elemanları, soğutma sistemleri, kontrol ve kumanda sistemlerinin montaj çalışmaları üretici firma uzmanlarının da katılımıyla aşamalı olarak yürütülüyor.

#4
Foto - Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!

Transformatörlerin kurulumu, güç ekipmanının bağlantısı, yüksek gerilim testlerinin gerçekleştirilmesi ve Akkuyu NGS'de üretilecek elektriğin Türkiye'nin ulusal elektrik sistemine aktarılmasına yönelik teknik altyapı açısından önemli bir hazırlık aşamasını oluşturuyor.

#5
Foto - Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin, "Yükseltici transformatörler, güç ünitesinin elektrik enerjisi üretmesini sağlayan sistemin en temel unsurlarından biridir. "

#6
Foto - Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!

"Turbo jeneratör tarafından üretilen elektrik enerjisi, transformatörler aracılığıyla gaz yalıtımlı şalt tesisine, ardından da Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal elektrik sistemine aktarılacak. "

#7
Foto - Enerji bağımsızlığında geri sayım! Akkuyu'da şalter iniyor: Nükleer enerji ulusal şebekeye bağlanıyor!

"Transformatörler, gerilimin kademeli ve kontrollü şekilde ayarlanmasına imkan tanıyan özel anahtarlama cihazlarıyla ve modern koruma sistemleriyle donatılmıştır." ifadelerini kullandı.

