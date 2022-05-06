İnegöl ne zaman fethedildi? İnegöl ne zaman alındı, nasıl fethedildi? İnegöl’ün fethinde Gündüz Bey öldü mü?

İnegöl kalesi nasıl fethedildi? İnegöl fethi ne zaman? soruları Kuruluş Osman izleyicileri tarafından bilhassa merak ediliyor. İnegöl nasıl fethedildi? İnegöl hangi tarihte alındı? İnegöl’ün fethinde Gündüz Bey öldü mü?

İnegöl ne zaman hangi tarihte fethedildi?

İnegöl'ün Fethi veya Bizans kaynaklarında Angelokoma Kuşatması, İnegöl Tekfurluğu tekfuru Aya Nikola ve Osmanlı Devleti'nin Ordu Komutanı Turgut Bey arasında savaş. Savaş, Fetihle sonuçlanmıştır. Bu fetih, Osmanlı Tarihinde Kulacahisar Fethinden sonra ikinci fetih'tir. Fetih sırasında Sultan Osman Han'ın ağabeyi Gündüz Gazi şehit düşmüş ve Nikola, Turgut Alp tarafından öldürülmüştür. Fetih 1299 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetih, Bursa'nın Fethi'ne (1326) ve Osmanlı'nın tamamen bağmısız olmasına yol açmıştır.

İnegöl'ün fethinini sonuçları nedir?

Angelokoma fethedilmiş ve "İnegöl" adlandırılmıştır. Ayrıca, Osman Gazi'nin ağabeyi Gündüz Bey şehit olmuştur. Aynı zamanda Bizans daha da zayıflamış ve Müslümanlar, Konstantıniyye'nin Fethi'ne daha da yaklaşmışlardı.