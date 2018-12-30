İnegöl Köftesi'ni dünyaya tanıtan ünlü köfteci hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 58 yıl önce kurduğu Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri yerin sahibi Zeynel Organ, bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Zeynel Organ, yarın öğlen İnegöl Süleymaniye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardındanÿ Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.