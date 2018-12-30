İnegöl Köftesi'ni dünyaya tanıtan ünlü köfteci hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi’nin sahibi Zeynel Organ, 80 yaşında hayatını kaybetti.Zeynel Organ bir süredir özel bir hastanede alzheimer tedavisi görüyordu.30 Aralık 2018 Pazar 00:07
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 58 yıl önce kurduğu Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri yerin sahibi Zeynel Organ, bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Zeynel Organ, yarın öğlen İnegöl Süleymaniye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardındanÿ Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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