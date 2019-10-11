İnegöl köfte nasıl yapılır? İnegöl köfte tarifi

Tüm ailenizin hayran kalacağı bir köfte tarifine sahip olmak istemez miydiniz? İşte, karşınızda İnegöl köfte tarifi! İnanın bu köfteyi hazırlamak gözünüzde büyüdüğü kadar zor değil...

İnegöl köfte tarifi

Malzemeler:

800 gram dana döş kıyma

200 gram orta yağlı kuzu kıyma

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

Kıymayı ve soğanları bir kaseye alıp yoğurmaya başlayın.

İnegöl köftenin lezzeti uzun süre yoğurulmasıyla ilgili.

Karbonatı ve tuzu ekleyip köfteyi 15 dakika kadar daha yoğurun.

Ardından kıymanın üzerini kapatın ve buzdolabına yerleştirin.

Köftenin en az 3-4 saat dinlenmesi gerekiyor.

Dinlenme aşamasının ardından kıymayı iki yağlı kağıt arasına yerleştirin ve merdane yardımıyla açın.

Elbette bir hamur gibi köfteyi açmanıza gerek yok. Önemli olan dikdörtgen bir şekil elde etmek.

Ardından kıymayı şeritler halinde kesin ve dikdörtgen parçalar oluşturun.

Sonrasında dilerseniz ızgarada dilerseniz yağsız tavada köftenizi pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.